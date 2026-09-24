Mash: в детских смесях Nestogen от Nestle нашли превышение жирных кислот до 9 раз

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В детских смесях Nestogen компании Nestle содержание некоторых жирных кислот оказалось до 9 раз выше указанной нормы. Это может привести к недостатку у ребенка веществ, необходимых для роста и развития. Об этом сообщил Mash в мессенджере МАХ.

Во взятых образцах витамина А оказалось в 3–5 раз меньше заявленного, витамина Е – в 2,5–6 раз. В то же время альфы-линоленовую кислоту, которая является незаменимой жирной кислотой семейства омега-3, но в высоких дозах может вызвать тошноту, вздутие, дискомфорт в желудке или послабление стула, нашли в 4–6,5 раза больше.

Кроме того, в образцах обнаружили превышение докозагексаеновой кислоты (DHA) в 4–9 раз, а линолевой кислоты — почти в 4 раза.

Роспотребнадзор объявил "Нестле Россия" предостережение и потребовал усилить контроль за продукцией. За нарушение требований техрегламентов компании может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию России детских сухих смесей Nestle из-за возможного наличия токсина цереулида. Меры коснулись сухих быстрорастворимых молочных, кисломолочных и безлактозных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания с товарными знаками Nan 1 Optipro, Nan 2 Optipro, Nan Supreme, Nan Experpro, Nan безлактозный, PreNan, Nestogen комфорт, "Алфаре амино" с датами производства с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.