Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 11:14

Общество
Главная / Новости /

Mash: в детских смесях Nestogen от Nestle нашли превышение жирных кислот до 9 раз

В детских смесях Nestogen от Nestle нашли превышение жирных кислот до 9 раз

Фото: 123RF.com/wirestock

В детских смесях Nestogen компании Nestle содержание некоторых жирных кислот оказалось до 9 раз выше указанной нормы. Это может привести к недостатку у ребенка веществ, необходимых для роста и развития. Об этом сообщил Mash в мессенджере МАХ.

Во взятых образцах витамина А оказалось в 3–5 раз меньше заявленного, витамина Е – в 2,5–6 раз. В то же время альфы-линоленовую кислоту, которая является незаменимой жирной кислотой семейства омега-3, но в высоких дозах может вызвать тошноту, вздутие, дискомфорт в желудке или послабление стула, нашли в 4–6,5 раза больше.

Кроме того, в образцах обнаружили превышение докозагексаеновой кислоты (DHA) в 4–9 раз, а линолевой кислоты — почти в 4 раза.

Роспотребнадзор объявил "Нестле Россия" предостережение и потребовал усилить контроль за продукцией. За нарушение требований техрегламентов компании может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию России детских сухих смесей Nestle из-за возможного наличия токсина цереулида. Меры коснулись сухих быстрорастворимых молочных, кисломолочных и безлактозных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания с товарными знаками Nan 1 Optipro, Nan 2 Optipro, Nan Supreme, Nan Experpro, Nan безлактозный, PreNan, Nestogen комфорт, "Алфаре амино" с датами производства с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.

Читайте также


обществоеда

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика