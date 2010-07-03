Уровень безработицы в Москве не растет с 2010 года – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Безработица в Москве не растет и остается на том же уровне, что и в 2010 году, заявил Сергей Собянин на XXIII международном конгрессе организации INTOSAI (Международная организация высших органов финансового контроля), сообщает Агентство "Москва".

"Уровень безработицы ни в стране, ни в Москве не растет. Он на таком же уровне, как и был, скажем, в 2010 году – ничтожно мал", – рассказал мэр в ходе дискуссионной панели на тему "Как обеспечить устойчивое развитие в эпоху Disrupt: управленческие и технологические решения".

По словам Собянина, зарегистрированная безработица составляет 0,3-0,5%. Он напомнил, что за последние годы в городе создано полтора миллиона новых рабочих мест. "Мне кажется, для крупных городов, мегаполисов безработица не является таким фактором, доминирующим, при внедрении новых технологий", – добавил градоначальник.

INTOSAI – неправительственная организация, объединяющая высшие органы финансового контроля стран ООН. Основана в 1953 году. Конгресс организации проводится один раз в три года.

В этот раз конгресс проходит в Москве на площадке Центрального выставочного зала "Манеж" с 23 по 28 сентября. В нем участвуют делегации почти из 170 стран – члены INTOSAI, экономисты, эксперты в области госуправления и соцсферы, представители ООН, Всемирного банка и ОЭСР.

Ранее пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города сообщила, что по безработице Москва на одном из самых низких уровней среди мировых столиц, уступая лишь Пекину.