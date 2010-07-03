Названы регионы РФ с наибольшим ростом зарплат

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Фото: depositphotos/gutaper
В первом полугодии текущего года во всех российских регионах выросла зарплата. Больше всего прибавка заметна в Костромской области, а самый медленный рост заработка отмечается в Ямало-Ненецком округе и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.
Согласно результатам исследования, в 2019 году тенденция к росту номинальной заработной платы сохранялась во всех регионах страны. По итогам первого полугодия среднемесячная номинальная начисленная зарплата в целом по стране увеличилась на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,2 тысячи рублей.
В первой половине этого года среднемесячный заработок наиболее заметно увеличился в Костромской области – на 14,7% и в Туве – на 12,4%.
Исключением стали только пять регионов, где в некоторые месяцы Росстат зафиксировал незначительное снижение средней заработной платы. Это Астраханская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Северная Осетия, Санкт-Петербург и Камчатка.
При исследовании учитывали не только темп роста зарплаты, но и то, что на эти деньги можно купить.
В среднем по стране на зарплату можно приобрести 2,53 фиксированных потребительских набора.
Согласно результатам исследования, в девяти регионах зарплата превышает стоимость фиксированного потребительского набора более чем в три раза. В Ямало-Ненецком автономном округе заработок превышает стоимость набора более чем в четыре раза. Более трех наборов на зарплату может приобрести житель Сахалина, Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Москвы, Югры, Чукотки, Якутии и Санкт-Петербурга.
В Роструде ранее сообщили, что Москва вошла в число регионов с самыми высокооплачиваемыми вакансиями. В столице предложений с зарплатой свыше 80 тысяч рублей – более восьми тысяч.
Лидерами по количеству вакансий с высокой зарплатой стали сферы информационных технологий, строительства и недвижимости, продажи, производства и транспорта. Помимо Москвы, в топ вошли Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Санкт-Петербург.
В Росстате рассказали, что в августе уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума. Он составил 4,3% от трудоспособного населения (3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше). Численность рабочей силы в августе достигла 75,7 миллиона человек – 52% от общего населения страны.
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