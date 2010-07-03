Названы регионы с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

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Больше всего вакансий с высокой зарплатой представлено в Красноярском крае, Москве, Санкт-Петербурге Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд.

В Москве вакансий с зарплатой свыше 80 тысяч рублей – более 8 тысяч. Более 7 тысяч – от работодателей Красноярского края, в Республике Саха – порядка 2,5 тысячи. Около полутора тысяч таких рабочих мест предлагают в ХМАО, ЯНАО и Петербурге.

В Красноярском крае лидерами по числу предложений с высокой зарплатой стали вакансии в области строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. В Республике Саха на первых строчках – добывающая промышленность, производство и консалтинг.

В Москве и Санкт-Петербурге это сферы информационных технологий, строительства и недвижимости, продажи, производства и транспорта. В ХМАО – добывающая промышленность, строительство и транспорт, в ЯНАО – производство, здравоохранение, строительство и добывающая промышленность.

Ранее в Росстате рассказали, что в августе уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума. Он составил 4,3% от трудоспособного населения (3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше).

Численность рабочей силы в августе достигла 75,7 миллиона человек – 52% от общего населения страны. Прежний исторический минимум безработицы зафиксировали в РФ в июне, когда показатель оказался на уровне 4,4%.

Лучшей мотивацией на работе россияне считают премию. Хорошо мотивируют граждан также 13-я зарплата и и социальный пакет. Еще часть респондентов назвала дополнительные отгулы и выходные.