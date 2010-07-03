В Москве назвали среднюю зарплату врачей общей практики в поликлиниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Средняя зарплата "узких" специалистов в поликлиниках Москвы за первое полугодие составляет 115,7 тысячи рублей. Врачи общей практики и врачи-терапевты участковые получают 121,7 тысячи рублей (после вычета НДФЛ), сообщает пресс-служба департамента здравоохранения города.

За этот период в поликлиниках тех, кто получил на руки 60–65 тысяч рублей, было в среднем 22 человека в месяц. Это оклад вновь принятых, на испытательном сроке, получивших административные взыскания, прибывших из отпуска. Работников с зарплатой больше 100 тысяч рублей – 6,9 тысячи человек. Это свыше 72 процентов персонала.

Завотделениями в общей численности врачебного персонала составляют 10,8 %, а их среднемесячная зарплата за указанный временной промежуток достигла 166,4 тысячи рублей после вычета НДФЛ.

Сергей Собянин ранее заявил, что столичные власти не собираются снижать расходы на здравоохранение. По словам мэра, за последнее время бюджетные расходы на эту сферу выросли в 2,7 раза. В 2010 году это были 212,7 миллиарда рублей, а в 2019-м сумма достигла 569,2 миллиарда.