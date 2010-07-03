Правительство определит структуру зарплаты врачей до 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

По итогам совещания с Владимиром Путиным вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что правительство примет решение по структуре заработной платы врачей до 1 октября. Ее слова приводит ТАСС.

"Нам предстоит принять решение, мы жестко фиксируем структуру заработной платы – оклад, компенсационные, стимулирующие и внутри этого дифференциацию. И второе направление как альтернативное этому – возможное введение доплат, как это было в свое время в рамках первого нацпроекта "Здоровье", – заявила вице-премьер.

Ранее Путин назвал "провалом" нынешнюю ситуацию в первичном звене здравоохранения страны. По словам президента, основными проблемами являются некачественная организация выплат зарплаты, износ основных фондов поликлиник и центральных районных больниц, а также отсутствие там оборудования и автотранспорта. Глава государства поручил подготовить мероприятия по модернизации первичного звена до 1 октября.