Россияне впервые начали реже брать микрозаймы

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Россияне во втором квартале 2019 года переломили исторический тренд взрывного роста займов в микрофинансовых организациях (МФО). Такие данные приводит бюро кредитных историй Эквифакс, сообщает РИА Новости.

Так, например, в первом квартале 2016 года россияне взяли 1,536 миллиона займов и постепенно наращивали их до 4,773 миллиона по итогам января-марта 2019 года, то во втором квартале этот тренд переломился. Выдачи были сокращены на 15,3%, до 4,044 штуки.

Отмечается, что выдачи новых займов в секторе приостановили свой взрывной рост. Пока они остаются на уровне октября-декабря 2018 года.

Исследователи подчеркнули, что ранее подобных трендов не отмечалось.

Авторы исследования связывают это с мерами Центробанка, отказами микрофинансовых организаций от выдач займов до зарплаты и прекращением перетока клиентов из банковского сектора.



В последние пять лет доля и число клиентов МФО увеличивалось. С начала 2019 года приток клиентов в сектор микрокредитования остановился и зафиксировался на уровне 12% от объема потребителей, имеющих заемные средства.

Аналитики добавили, что если такая тенденция будет сохраняться, то сегмент МФО претерпит значительные изменения.

Ранее Госдума приняла закон о запрете выдачи МФО кредитов под залог жилья. По мнению депутатов, недопустимо, когда человек теряет свое единственное жилье из-за незначительного по сравнению с его стоимостью микрокредита.

