Потребительские микрозаймы запретили выдавать под залог жилья

Госдума приняла закон о запрете выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) кредитов под залог жилья. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
По мнению депутатов, недопустимо, когда человек теряет свое единственное жилье из-за незначительного по сравнению с его стоимостью микрокредита. Закон позволит пресечь волну жилищного рейдерства.
В новом законе также указаны требования к размеру собственных средств микрокредитной организации в размере пяти миллионов рублей вместо действующих 10 тысяч рублей. Для всех видов микрофинансовых организаций вводятся дополнительные возможности по идентификации клиентов. Также расширяются регулятивные функции Банка России.
В июле в России изменились правила выдачи микрокредитов. При выдаче потребительских кредитов ежедневная процентная ставка ограничивается одним процентом. В результате снизится максимальный размер выплат, которые кредиторы могут потребовать с заемщика, – до двукратного от суммы займа.
Эксперты напоминают, что объемы кредитования физических лиц увеличиваются намного быстрее доходов населения. Причем россияне не просто берут необеспеченные кредиты, но все больше перекредитовываются. В связи с этим ужесточение регулирования в этой сфере необходимо в первую очередь для предотвращения кризиса в банковской системе, объясняют специалисты.
Сейчас в реестре Банка России зарегистрировано 2223 микрофинансовые организации. По оценкам аналитиков Центробанка, ограничение процентной ставки приведет к банкротству 619 из них. С рынка уйдет почти четверть компаний, занимающихся микрокредитованием.
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