В России изменились правила выдачи микрокредитов, сообщает РБК. 1 июля в силу вступили поправки в законодательство, разработанные Центробанком.
При выдаче потребительских кредитов ежедневная процентная ставка ограничивается 1%. Эксперты считают, что теперь популярные у населения займы до зарплаты будут нерентабельными.
Ожидается, что больше других от этих изменений пострадают микрокредитные и микрофинансовые компании (МКК и МФК). Снизится максимальный размер выплат, которые кредиторы могут потребовать с заемщика, – до двукратного от суммы займа.
В Центробанке обеспокоены ускоренными темпами роста потребкредитования и принимают меры, чтобы их ограничить. Законопроект о запрете МФО выдавать займы под залог квартиры прошел первое чтение. С октября же ЦБ усложнит выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки.
Эксперты напоминают, что объемы кредитования физических лиц увеличиваются намного быстрее доходов населения. Причем россияне не просто берут необеспеченные кредиты, но все больше перекредитовываются. В связи с этим ужесточение регулирования в этой сфере необходимо в первую очередь для предотвращения кризиса в банковской системе, объясняют специалисты.
Сейчас в реестре Банка России зарегистрировано 2223 микрофинансовые организации. По оценкам аналитиков Центробанка, ограничение процентной ставки 1% в день приведет к банкротству 619 из них. Таким образом, с рынка уйдет почти четверть компаний, занимающихся микрокредитованием.
Банк России предполагает, что многие из них попытаются продолжить работать, но уже нелегально. В связи с этим Центробанк готовит поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за незаконную выдачу займов, вплоть до уголовного наказания, если такая деятельность "причинила крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжена с извлечением дохода в крупном размере".
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