30 декабря, 22:09

Спорт

FIS выдала нейтральный статус еще пяти российским спортсменам

Фото: ТАСС/АР/Lee Jin-man

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус еще пяти спортсменам из России. Соответствующая информация появилась на сайте организации.

Нейтральный статус получили фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин и прыгун на лыжах с трамплина Илья Манько. Кроме того, нейтральный статус выдали тренерам по фристайлу Николаю Шимбуеву и Юрию Зукалю.

Ранее FIS предоставила нейтральный статус прыгунам на лыжах с трамплина Михаилу Назарову и Данилу Садрееву, а также членам вспомогательного персонала Данилу Акимову, Андрею и Роману Догадкиным, Роману Галузину, Игорю Качакову и Анастасии Тихоновой.

До этого нейтральный статус получили горнолыжница Юлия Плешкова, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин и сноубордистка Мария Травиничева.

Российским спортсменам рекомендовали разрешить выступать на международных турнирах

