Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 19:09

Спорт

Российская горнолыжница Плешкова получила нейтральный статус от FIS

Фото: ТАСС/imago images/Sammy Minkoff

Российская горнолыжница Юлия Плешкова получила нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщает пресс-служба федерации.

Кроме того, нейтральные статусы получили фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин и сноубордистка Мария Травиничева.

Ранее стало известно, что их также получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Помимо этого, оба спортсмена завоевали квоту на участие в спринте на Олимпиаде.

Позже стало известно, что Коростелев смог получить еще 3 квоты, благодаря которым он сможет принять участие в раздельной гонке, скиатлоне и марафоне на Олимпиаде 2026 года в Италии. Спортсмен занял 25-е место в раздельной гонке на 3-м этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Победу в данном турнире одержал норвежский лыжник Эйнар Хедегарт, который добрался до финиша за 22 минуты 40,7 секунды. Россиянин отстал от него на 1 минуту 20,3 секунды.

Читайте также


спорт

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика