Российская горнолыжница Плешкова получила нейтральный статус от FIS

Фото: ТАСС/imago images/Sammy Minkoff

Российская горнолыжница Юлия Плешкова получила нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщает пресс-служба федерации.

Кроме того, нейтральные статусы получили фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин и сноубордистка Мария Травиничева.

Ранее стало известно, что их также получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Помимо этого, оба спортсмена завоевали квоту на участие в спринте на Олимпиаде.

Позже стало известно, что Коростелев смог получить еще 3 квоты, благодаря которым он сможет принять участие в раздельной гонке, скиатлоне и марафоне на Олимпиаде 2026 года в Италии. Спортсмен занял 25-е место в раздельной гонке на 3-м этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Победу в данном турнире одержал норвежский лыжник Эйнар Хедегарт, который добрался до финиша за 22 минуты 40,7 секунды. Россиянин отстал от него на 1 минуту 20,3 секунды.

