14 декабря, 14:52

Спорт

Лыжник Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпиаде

Фото: ТАСС/ЕРА/GIAN EHRENZELLER

Российский лыжник Савелий Коростелев завоевал квоты, благодаря которым сможет принять участие в раздельной гонке, скиатлоне и марафоне на Олимпиаде 2026 года в Италии.

Спортсмен занял 25-е место в раздельной гонке на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Победу в данном турнире одержал норвежский лыжник Эйнар Хедегарт, который добрался до финиша за 22 минуты 40,7 секунды. От него Коростелев отстал на 1 минуту 20,3 секунды. Однако россиянин смог выполнить норматив для отбора на Игры-2026.

Россиянин уже дважды побеждал на чемпионате мира среди юниоров, а также на чемпионате России. Помимо этого, он является многократным призером первенств страны.

Ранее 22-летний Коростелев получил вместе с лыжницей Дарьей Непряевой нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). 13 декабря оба спортсмена завоевали квоту на участие в спринте на Олимпиаде.

