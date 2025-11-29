Лыжник Большунов дисквалифицирован с гонки за инцидент с соперником в Кировске

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов отстранен от спринтерской гонки, проводимой в рамках первого этапа Кубка России в Кировске (Мурманская область). Об этом РИА Новости рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Большунов занял последнее место в полуфинальном забеге. На последнем повороте он уперся лыжей в лыжника Александра Бакурова и потерял равновесие. После того как олимпийский чемпион финишировал, он подъехал к сопернику и толкнул его в спину. В результате последний упал вместе с бортиком, а затем – захромал и ушел с трассы, держась за ногу.

Видео: телеграм-канал "Матч! Биатлон и лыжи"

Вяльбе выразила сожаление по поводу того, что Большунов не смог сдержать свои эмоции. Она также уточнила, что олимпийскому чемпиону не грозит дополнительное наказание, поэтому он продолжит выступление на других этапах.

Президент ФЛГР, чьи слова передает ТАСС, рассказала, что у Бакурова выявлен сильный ушиб мягких тканей. Она уточнила, что спортсмену предстоит еще сделать УЗИ. В свою очередь, представители команды Новосибирской области, за которую выступает Бакуров, направили протест после случившегося.

"Это не единственный протест. Судьи пока разбирают все инциденты", – уточнили РИА Новости в пресс-службе ФЛГР.

Лыжник Савелий Коростелев, комментируя инцидент в своем телеграм-канале, задался вопросом, является ли Большунов после произошедшего гордостью страны.

Ранее Большунов заявлял, что не видит смысла в участии в международных стартах без дальнейшей поездки на Олимпийские игры. Он обратил внимание, что тренировки призваны сделать спортсменов лучшими в мире. Лыжник также заявил, что небольшой шанс принять участие в Олимпийских играх есть и ради этого шанса он готов выступать дальше.

