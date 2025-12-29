Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году. Документ размещен на портале опубликования нормативно-правовых актов.

Планы по набору военнослужащих размещаются единожды на год. Из документа следует, что в период с 1 января по 31 декабря 2026 года будут призваны 261 тысяча человек в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе.

Этот указ был подписан впервые после вступления в силу закона о круглогодичном военном призыве. При этом, несмотря на норму, фактическая отправка солдат в войска будет проводиться два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

В России 29 декабря завершился осенний призыв 2025 года. По данным Минобороны, для прохождения военной службы в вооруженных силах и в других войсках направлены 135 тысяч человек.

Помимо этого, мероприятия, связанные с призывом, впервые проводились с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета". Механизм подтвердил свою эффективность – более 550 тысяч граждан получили отсрочку от призыва без личной явки в военные комиссариаты.

