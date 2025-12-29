Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 19:32

Общество

Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году. Документ размещен на портале опубликования нормативно-правовых актов.

Планы по набору военнослужащих размещаются единожды на год. Из документа следует, что в период с 1 января по 31 декабря 2026 года будут призваны 261 тысяча человек в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе.

Этот указ был подписан впервые после вступления в силу закона о круглогодичном военном призыве. При этом, несмотря на норму, фактическая отправка солдат в войска будет проводиться два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

В России 29 декабря завершился осенний призыв 2025 года. По данным Минобороны, для прохождения военной службы в вооруженных силах и в других войсках направлены 135 тысяч человек.

Помимо этого, мероприятия, связанные с призывом, впервые проводились с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета". Механизм подтвердил свою эффективность – более 550 тысяч граждан получили отсрочку от призыва без личной явки в военные комиссариаты.

"Мой район. Новости": 160 тыс москвичей отправят на срочную службу

Читайте также


властьобщество

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика