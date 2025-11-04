Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты критически важных объектов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность направления резервистов на специальные сборы для критически важных объектов только на территории своего региона. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон предусматривает возможность направления граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве ВС РФ, на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры. Порядок проведения специальных сборов будет определяться правительством РФ.

При этом на граждан, которые заключили контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, в случае их направления на специальные сборы будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные для граждан, призванных на военные сборы или проходящих их.

Ранее правительство одобрило проект, который разрешает привлекать граждан мобилизационного резерва для выполнения задач за рубежом. Призыв будет действителен в период контртеррористической операции (КТО) или при использовании вооруженных сил за пределами страны.

Уточнялось, что резервисты также могут привлекаться для выполнения отдельных задач в области обороны и при возникновении вооруженных конфликтов. Призываться они будут на специальные военные сборы.

