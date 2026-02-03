Москвич отдал более 900 тысяч рублей ложным правоохранителям

Фото: 77.мвд.рф

Трое мужчин под видом правоохранителей напали на москвича, забрав у него более 930 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

По предварительным данным, злоумышленники встретили 27-летнего потерпевшего в одном из подъездов жилого дома на Профсоюзной улице. Они потребовали у него деньги, угрожая предметом, который внешне напоминал пистолет.

Испугавшийся за свою жизнь, москвич передал ложным полицейским наличные и банковскую карту, а также перевел денежные средства на указанный злоумышленниками криптокошелек.

Спустя некоторое время подозреваемых задержали по их адресам проживания в Москве. Ими оказались два приезжих молодых человека 26 лет и один 27-летний житель столицы.

Во время досмотра у одного из них было обнаружено поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее в подмосковных Мытищах сотрудник банка похитил у пенсионерки более миллиона рублей. О случившемся 71-летняя женщина сообщила в полицию, после чего 21-летний москвич был задержан на рабочем месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сейчас злоумышленник находится в СИЗО.