Генетик Захаржевская: в 15% случаев рак молочной железы связан с наследственностью

Генетик рассказала о рисках развития рака молочной железы из-за наследственности

Фото: depositphotos/SimpleFoto

В ряде случаев рак молочной железы развивается в связи с генетическими мутациями, которые можно выявить до развития болезни. Об этом в беседе с RT сообщила генетик Наталья Захаржевская.

"Рак молочной железы (РМЖ) входит в число самых распространенных онкопатологий у женщин. Она (опухоль. – Прим. ред.) может долго не давать о себе знать, поэтому ее иногда называют "дремлющим врагом". Обнаружить опухоль помогают регулярные УЗИ и маммография", – сказала эксперт.

Специалист пояснила, что сбой в работе клеток, из-за которого впоследствии возникает болезнь, происходит из-за мутаций. В 10–15% случаев они передаются по наследству.

Определить наличие мутаций можно при помощи исследования генов BRCA1, BRCA2, CHEK2, ATM и PALB2 и тем самым предотвратить развитие заболевания.

Врач уточнила, что при наличии риска пациент совместно с врачом выбирает оптимальную тактику, в которую обычно входит регулярное наблюдение, а в некоторых случаях прием лекарств или хирургическое вмешательство. Однако, как заметила генетик, наличие мутаций не является прямым показанием для операции.

Также важно отследить вопрос наследственности. Чаще сбои в работе клеток передаются от родителей к детям. Поэтому в таких случаях важно проводить обследование не одного пациента, но и его членов семьи.

Ранее британка узнала о наличии у себя онкологии после необычной реакции на алкоголь. Она заметила выраженную боль в области шеи, когда выпивала небольшое количества вина.

Позже на боковой поверхности шеи у нее появилось уплотнение, из-за которого она обратилась в больницу. После обследования врачи диагностировали лимфому Ходжкина II степени.

