ВЦИОМ: 25% россиян считают неприемлемым, когда мужчина в паре зарабатывает меньше

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Четверть россиян (25%) считают неприемлемой ситуацию, когда основной доход в паре приносит женщина, а мужчина зарабатывает значительно меньше или не работает совсем. Данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ передает РИА Новости.

При этом 12% респондентов считают такую модель семьи всегда приемлемой, а 60% допустимой лишь в отдельных случаях или на непродолжительное время.

Если же основной доход приносит мужчина, а женщина зарабатывает меньше или не работает, то половина опрошенных (51%) считают это всегда приемлемым, и только 5% – неприемлемым. Каждый второй россиянин (50%) уверен, что финансовый достаток укрепляет отношения, 34% считают, что он не влияет на пару, и 6% полагают, что деньги чаще создают новые проблемы.

Опрос также показал, что отношение к долгам в паре зависит от пола. Около 36% респондентов сочли неприемлемым, если женщина берет в долг у мужчины, и 44% – если мужчина занимает у женщины.

Большинство мужчин (76%) сообщили, что в их отношениях они приносили основной доход, среди женщин таких случаев меньше – 48%.

"Мужчины по-прежнему воспринимаются как главные носители финансовой ответственности, а неравенство в финансовом вкладе нормально воспринимается только в одном направлении, когда больше зарабатывает мужчина", – отметила эксперт организации Татьяна Смак.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 28 декабря 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее выяснилось, что 7 из 10 опрошенных россиянок (70%) не хотят выстраивать отношения с привлекательным мужчиной, который в возрасте 30–40 лет продолжает жить с родителями. Лишь 16% женщин готовы к такому шагу. Эксперт АЦ ВЦИОМ Татьяна Смак уточнила, что граждане РФ довольно нетерпимы к тем, кто "засиделся" в родительском доме.