19 января, 09:50

Общество
ВЦИОМ: 70% россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями

Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями

Фото: depositphotos/igor.kardasov.gmail.com

Семь из десяти россиянок (70%) не готовы к отношениям с привлекательным мужчиной, который в возрасте 30–40 лет продолжает жить с родителями. Следует из данных опроса Аналитического центра ВЦИОМ, которые приводит RT.

Лишь 16% женщин были бы готовы к такому шагу. При этом среди мужчин ситуация несколько иная. В частности, проблемы в том, что женщина живет с родителями, не увидели менее половины из них.

Тем не менее 39% респондентов мужского пола заявили, что не стали бы строить отношения с такой женщиной.

Как объяснила эксперт АЦ ВЦИОМ Татьяна Смак, в российском обществе процесс взросления происходит рано по сравнению с мировыми тенденциями, а также несмотря на существующие стереотипы о молодежи.

"И, как показывают результаты исследования, россияне довольно нетерпимы к тем, кто или "засиделся" в родительском доме, или слишком долго "слушает маму", – отметила она в беседе с РИА Новости.

Проживание с родителями во взрослом возрасте может быть удобным, но мешает сепарации и созданию внутренней опоры, указывала ранее психолог Екатерина Кольцова. По ее словам, такая тенденция приводит к жизни по семейному сценарию и проблемам в отношениях и карьере.

Эксперт считает, что оптимальный возраст для сепарации – 21 год. Именно в этом возрасте у человека окончательно "созревает" психика и формируются центры мышления и принятия решений в мозге.

