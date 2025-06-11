Психолог Кольцова посоветовала россиянам съезжать от родителей в 21 год

Большинство российских зумеров готовы жить вместе с родителями, выяснили эксперты. Существует ли "правильный" возраст для того, чтобы переехать в отдельное жилье, разбиралась Москва 24.

Вместе – тесно?

Почти половина россиян (47%) категорически не одобряют идею проживания с родителями в одной квартире. В то же время 14% поддерживают подобный формат, но только при наличии личного пространства. Еще 6% согласны на совместный быт, однако члены их семей против, сообщила "Лента.ру" со ссылкой на исследование одной из девелоперских компаний.

В основном на самостоятельности настаивают люди в возрасте от 39 до 45 лет (58%) и от 29 до 38 лет (43%). Меньше всего беспокоит перспектива остаться с родителями под одной крышей россиян от 18 до 28 лет – лишь в 39% случаев.

При этом 34% согласных на такой быт предпочли бы для этого квартиру площадью по крайней мере в 150–200 квадратных метров. Между тем для каждого десятого минимум в этом плане составляет 200 квадратных метров. В то же время 47% полагают, что даже просторное жилье, которое нужно делить с родителями, не заменит отдельного.

При этом 44% зумеров (от 18 до 28 лет) отметили, что не имеют собственной жилплощади, сообщал в марте 2025 года портал Forbes Young со ссылкой на исследование одного из девелоперов. Из них 35% до сих пор не переехали от родителей, 30% – самостоятельно арендуют жилье, а еще 25% – перебрались в общежитие или начали обустраивать быт вместе с друзьями.

То же касается и миллениалов (от 29 до 38 лет): у 37% опрошенных нет своей квартиры. Еще 37% заявили, что снимают жилье, тогда как каждый пятый поселился в общежитии или с друзьями. С родителями же под одной крышей продолжают жить 13% миллениалов.

На своей территории

Проживание с родителями во взрослом возрасте бывает ментально комфортно, поскольку члены семьи могут закрыть потребности человека в еде или других бытовых вопросах. Однако по итогу такое стремление мешает сепарации и создает проблемы во всех сферах жизни, заявила Москве 24 психолог Екатерина Кольцова.





Екатерина Кольцова психолог Пока человек не съезжает, он продолжает ставить на первое место мнение отца и матери, позволяя им принимать решения за себя. Из-за этого не может сформироваться внутренняя опора, которая нужна, чтобы строить отношения, карьеру и так далее. В итоге человек живет по семейному сценарию.

Причем важно иметь в виду, что в семьях всегда есть собственные порядки. В подростковый период начинает формироваться несогласие с некоторыми из них: родители сходят с пьедестала и перестают быть главным авторитетом для ребенка. И это важно закрепить, став взрослым.

"Перебравшись на свою территорию, можно создать собственный свод правил жизни. Например, принять решение: "Норму ужинать без телефона, которая была в семье, я себе оставляю, а запрет обсуждать, как прошел день – отвергаю", – отметила специалист.





Екатерина Кольцова психолог В идеале сепарироваться следует уже в 21 год. Именно в этом возрасте у человека окончательно "созревает" психика и формируются центры мышления и принятия решений в мозге.

При этом достижение независимости от родителей будет заключаться в самостоятельном заработке и отсутствии необходимости советоваться с родителями абсолютно по всем вопросам, заключила Кольцова.

