Эксперт Колобова: отсутствие чтения ребенку вслух сокращает его словарный запас

Зумеры, которые уже стали родителями, не любят читать своим детям вслух, пришли к выводу зарубежные СМИ. По мнению специалистов, это может крайне негативно сказаться на развитии детей. Подробности – в материале Москвы 24.

Ни сочувствия, ни сострадания

Представители поколения Z (родившиеся с 1997 и до конца 2000-х годов. – Прим. ред.) не любят читать своим детям вслух, сообщило издание The Guardian. Журналисты ссылаются на опрос блогера и бывшего учителя начальной школы Спенсера Рассела в соцсетях. Одни зумеры заявляли, что это очень скучно, другие жаловались на нехватку времени. Некоторые говорили, что просто не получают удовольствия от чтения, а кто-то утверждал, что такое времяпрепровождение быстро надоедает самим детям.

"Экранное время заменяет качественное взаимодействие один на один между родителем и ребенком", – процитировали Рассела СМИ.

На охлаждение интереса к чтению детям указывает и апрельское исследование одной из зарубежных крупных издательских компаний. По ее данным, чтение детям вслух в качестве развлечения воспринимают менее половины родителей.





из результатов исследования Примерно одному из пяти мальчиков (22%) в возрасте от 0 до 2 лет редко или никогда не читают. Только 29% мальчиков в этой возрастной группе родители читают ежедневно по сравнению с 44% девочек.

В дальнейшем представления родителей отражаются и на увлечении самих детей. Согласно исследованию, только 32% детей от 5 до 10 лет выбирают чтение в качестве приятного досуга. В 2012 году таких было 55%.

При этом в России детская литература станет еще более доступной. Владимир Путин заявил, что в 2026 году будет запущена программа "Детская книжная карта" по аналогии с "Пушкинской картой". Получить ее смогут семьи, в которых растут дети 3–6 лет.

Пора бить тревогу?

Ритм жизни очень изменился, поэтому поколение Z не видит особого смысла в чтении вслух. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась нейропсихолог Светлана Колобова.

Однако, слушая сказку в исполнении родителей, ребенок не просто воспринимает информацию, а учится концентрироваться и анализировать.





Светлана Колобова нейропсихолог Во время совместного чтения развиваются когнитивные способности ребенка: память, внимание, мышление, воображение. Улучшается словарный запас, что помогает лучше формулировать мысли. Если даже сейчас посмотреть на детей 10–13 лет, то мало кто умеет это делать. И не сможет ответить даже на простые вопросы.

Также важно, что во время чтения дети могут обсудить услышанное с родителями. Ребенок в это время учится правильно взаимодействовать с окружающим миром, реагировать на возникающие ситуации, как плохие, так и хорошие. На чтение же нейропсихолог порекомендовала отводить по 15–20 минут в день.

"Ребенок смотрит на эмоции родителей и перенимает их, а это очень важно для развития эмпатии. Если, например, попросить "умную колонку" прочитать что-то вслух, дети не воспримут информацию так, как нужно. Поэтому, придя в школу, ребенок не сможет понять, почему сверстник отреагировал на какую-то ситуацию так или иначе. Поэтому доверять ребенка искусственному интеллекту – плохая идея", – заметила Колобова.



Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в беседе с Москвой 24 предположил, что, если детям не читают вслух, у них хуже работает воображение. А значит, это может затруднить развитие творческих способностей ребенка.

При этом, по его мнению, падение интереса наблюдается не только к чтению, но и к письму и грамотности.





Александр Снегуров заслуженный учитель РФ Такая тенденция очень опасна, поскольку она может привести к снижению культурного уровня, формированию фрагментарного мировоззрения, ослаблению критического и аналитического мышления.

В связи с этим родителям важно тщательно подходить к выбору литературы исходя из интересов семьи. Эксперт посоветовал обратить внимание на писателей-классиков, в частности Александра Пушкина и Николая Лескова, а также подбирать произведения о природе, животных, родном крае и героях, на которых можно равняться.

