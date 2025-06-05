Путин предложил запустить "Детскую книжную карту" с 2026 года

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Владимир Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта" по аналогии с "Пушкинской картой" с 2026 года. Ее номинал составит 3 тысячи рублей.

"Книга – это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций. И книги для детей, которые открывают путь в мир большой классической литературы с ее высокими нравственными ценностями, должны быть доступны каждому", – пояснил свою инициативу президент РФ.

Получить карту смогут семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет. Причем глава государства сделал особый акцент на том, что она станет доступна для каждого ребенка по достижении трехлетнего возраста.

Президент подчеркнул, что издания, которые можно будет приобрести с помощью "Детской книжной карты", должны отбираться признанными экспертами, известными литераторами, детскими психологами, специалистами дошкольного образования и воспитания.

По словам Путина, те издательства, которые решат участвовать в программе, должны ориентироваться "на разумные ценовые параметры". Глава государства добавил, что 3 тысяч рублей на карте должно хватить на приобретение не менее 10 книг.

В России также может появиться еще один аналог "Пушкинской карты" под названием "Серебряный возраст". По ней женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет смогут бесплатно посещать культурные мероприятия.

Депутат Госдумы Яна Лантратова отметила, что регионы смогут самостоятельно определять список учреждений, учитывая местную специфику. По ее словам, многие пенсионеры не могут позволить себе покупку билетов в театры, музеи и на концерты, а новая программа улучшит их психологическое и физическое благополучие.

