Портал mos.ru обновил форму подачи заявления на получение карты москвича

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Улучшенная форма подачи заявления на оформление карты москвича появилась на портале mos.ru, передает портал мэра и правительства Москвы ссылкой на департамент информационных технологий города.

Теперь на протяжении всего оформления пользователь будет видеть подсказки и рекомендации, а предварительная проверка поможет избежать ошибок. Также гражданам не нужно указывать запись полиса ОМС на карту, так как для жителей региона он запишется автоматически.

"Оформление карты москвича – одна из самых востребованных услуг на портале mos.ru. Ежегодно горожане пользуются ею более миллиона раз", – рассказал генеральный директор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин.

По его словам, разработчики также добавили временную шкалу, которая указывает примерное время, которое требуется для заполнение формы. Кроме того, оказался улучшен сервис проверки статуса карты москвича. Для тех, кто перевыпускает карту в автоматическом режиме, будет показываться уведомление, что вместо заполнения заявления им нужно посетить свой центр госуслуг "Мои документы" и забрать новую карту.

Упрощен процесс оформления карты для родителей детей-инвалидов. Ранее там требовались копии документов об обучении ребенка, но теперь бумаги появляются в анкете автоматически. Страница загрузки фотографии держателя карты также обновилась – если пользователь поместит некорректный снимок, то получит уведомление с рекомендациями, как его исправить.

Всего за 23 года существования проекта горожане получили уже свыше 30 миллионов карт, продолжая пользоваться мерами соцподдержки и городскими сервисами. Ее могут получить учащиеся школ и колледжей, студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью, родители и дети из многодетных семей и представители других льготных категорий.

