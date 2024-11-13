Свыше 30 миллионов карт москвича получили горожане за время существования проекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Свыше 30 миллионов карт москвича получили горожане за 23 года существования проекта. Благодаря им жители могут пользоваться различными мерами соцподдержки и городскими сервисами, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал гендиректор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин, карту могут получить учащиеся школ и колледжей, студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью, родители и дети из многодетных семей и граждане других льготных категорий. Так, с начала 2024-го было выпущено более 1,3 миллиона таких карт, при этом в месяц обрабатывается около 120 тысяч заявок на ее получение.

По словам Сергея Собянина, карта москвича дает доступ к бесплатному, льготному или платному проезду на городском транспорте. Также она позволяет получать скидки на товары и услуги в более чем 8,5 тысячи партнерских точек. Среди них – супермаркеты, аптеки, магазины детских товаров и книжные, кафе, автозаправки, культурные, спортивные и развлекательные учреждения.

Действие карты также распространяется и на здравоохранение. Например, при записи на прием к врачу через инфоматы карта заменяет полис ОМС. К ней также можно привязать единый читательский билет, чтобы брать и сдавать книги в столичных библиотеках.

В свою очередь, учащиеся получают бесплатный проход в 115 музейных и выставочных площадок в рамках проекта "Музеи – детям". Помимо этого, школьники и студенты колледжей могут подключить карту к сервису "Москвенок", чтобы использовать ее для прохода в учебное заведение и оплаты питания в столовой.

Тем временем горожане старшего возраста с картой могут посещать занятия проекта "Московское долголетие", а отдельные категории граждан – получать адресную социальную помощь и социальные услуги с использованием электронного социального сертификата.

Между тем программа лояльности "Друзья ВДНХ" за четыре года объединила свыше 70 площадок выставки, число ее участников превысило 460 тысяч человек. Проект предлагает скидки на посещение музеев, выставок, аттракционов, гастрономических зон и других мест.

Программа также открывает доступ к различным привилегиям. Например, владельцы карты получают скидки от 5 до 20% на посещение разнообразных площадок. Также по специальным условиям участники могут воспользоваться многоуровневым паркингом, который находится в нескольких минутах ходьбы от крупнейших площадок ВДНХ.

