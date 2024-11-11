Москвичам рассказали о привилегиях программы лояльности "Друзья ВДНХ"

Фото: пресс-служба ВДНХ

Программа лояльности "Друзья ВДНХ" за четыре года объединила свыше 70 площадок выставки, число ее участников превысило 460 тысяч человек. Проект предлагает скидки на посещение музеев, выставок, аттракционов, гастрономических зон и других мест, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Программа "Друзья ВДНХ" открывает доступ к различным привилегиям. Например, владельцы карты получают скидки от 5 до 20% на посещение разнообразных площадок. Также по специальным условиям участники могут воспользоваться многоуровневым паркингом, который находится в нескольких минутах ходьбы от крупнейших площадок ВДНХ.

В программу входят три уровня участия, каждый их которых расширяет возможности посетителей. На базовом уровне доступна 5-процентная скидка. При сумме покупок на 10 тысяч рублей появляется второй уровень с 10-процентной скидкой. Третий уровень можно получить при накоплении 30 тысяч рублей. Кроме того, предоставляется максимальная скидка – 20%.

Помимо ключевых площадок ВДНХ, программа распространяется на популярные музеи, гастрономические зоны, отели и рестораны. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на сайте или в информационных центрах выставки, а затем получить пластиковую либо виртуальную карту.

Ранее в сервисе "Мой ID" стартовала акция в рамках городской программы лояльности "Миллион призов". Три тысячи баллов могут получить новые пользователи сервиса. Акция продлится до 20 декабря.

Полученные баллы "Миллиона призов" можно потратить на пополнение карты "Тройка", на благотворительность, оплату счетов за парковку, а также обменять на сувениры и скидки.