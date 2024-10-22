Участники электронных проектов могут оплачивать счета в "Моих платежах" со скидкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Участники столичных электронных проектов теперь могут оплачивать счета в сервисе "Мои платежи" на mos.ru со скидкой в 500 рублей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, им стал доступен обмен баллов городской программы лояльности "Миллион призов" на промокод, который дает скидку. С помощью сервиса можно оплатить жилищно-коммунальные услуги, домашний телефон, интернет, транспортные штрафы, услуги дополнительного образования или пополнить лицевой счет "Москвенок".

Воспользоваться промокодом можно на портале mos.ru, в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и на платформе "Электронный дом".

Сам промокод можно получить в обмен на две тысячи городских баллов. Для этого следует авторизоваться на сайте ag-vmeste.ru с помощью учетной записи портала mos.ru. Там надо перейти в раздел "Поощрения" и в категории "Электронный контент" выбрать 500 рублей на оплату счета в сервисе "Мои платежи" на mos.ru. После оформления промокод отобразится в личном кабинете пользователя в разделе "Заказы".

Ранее сообщалось, что жители Москвы могут получать баллы городской программы лояльности "Миллион призов" за проведение собраний собственников и участие в них на платформе "Электронный дом".

Москвичи с полной подтвержденной учетной записью на портале mos.ru могут заработать максимальное количество баллов. Например, администратор сможет получить до тысячи баллов за каждое проведенное скворумом собрание, а собственник, поучаствовавший в нем в электронном формате, – до 200 баллов.

Помимо этого, на платформе "Электронный дом" баллы начисляются и за другие действия. В частности, за первое размещение объявления в соответствующем разделе, передачу показаний счетчиков за электричество и воду, регистрацию по промокоду и приглашение новых пользователей.