Эксперт: программа "Миллион призов" помогает бизнесу повышать свою узнаваемость

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Программа акции "Миллион призов" помогает бизнесу повышать свою узнаваемость среди аудитории, рассказал председатель совета директоров сети магазинов "Авоська" Ринат Бурнашев в беседе с Агентством "Москва".

"Электронное голосование выбирают уже миллионы москвичей, поэтому для нас быть частью программы – это возможность привлечь новых клиентов из миллионной аудитории", – сказал Бурнашев.

Он пояснил, что его торговые точки регулярно участвуют в "Миллионе призов". И даже если человек не выберет "Авоську", он все равно увидит магазин в списке, что, возможно, поспособствует заинтересованности, уточнил Бурнашев.

Акция "Миллион призов" в 2024 году пройдет в столице в десятый раз. Москвичи, принявшие участие в дистанционном электронном голосовании, получат шанс выиграть от одной до пяти тысячи баллов, которые можно обменять на скидки от партнеров программы. Помимо этого, горожане смогут зарегистрироваться на дополнительный розыгрыш и выиграть одноразовую скидку в размере 15 тысяч баллов в категориях "Путешествия и культура", "Спорт", "Техника для дома".

Сайт "Миллион призов" также помогает российским солдатам. Так, москвичи собрали уже 14 миллионов рублей в поддержку бойцов в зоне спецоперации и жителей, пострадавших от боевых действий. Горожане могут перевести 500, одну, две, три, пять или 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю. Количество переводов неограниченно.

Выборы депутатов в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. За этот период москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

