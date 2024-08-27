Москвичи направили 14 млн рублей в поддержку СВО через сайт "Миллион призов"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москвичи собрали 14 миллионов рублей в поддержку бойцов в зоне спецоперации и жителей, пострадавших от боевых действий, благодаря сайту "Миллион призов" и благотворительному фонду "Народный фронт. Все для победы!". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Горожане могут перевести 500, одну, две, три, пять или 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю. Количество переводов неограниченно. Участники программы направляют как городские баллы, которые жители получают за участие в проектах "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Город идей", "Наш город" и других, так и призовые (красные) баллы. Они разыгрываются в акциях #ВыбираемВместе.

Пользователю необходимо зайти на сайт "Миллион призов" и авторизоваться, после этого надо нажать на раздел "Поощрения" и выбрать категорию "Благотворительность".

Все собранные средства направляются в адрес фонда. Участнику предоставляется промокод, по которому можно отследить пожертвование.

Кроме того, на сайте продолжается сбор средств для помощи семьям из Курской области.

Ранее сервисы для помощи жителям Курской области заработали на "Госуслугах". На портале ведется сбор информации от пострадавших для регионального оперштаба. Через сервис можно направить информацию о предметах первой необходимости, товарах или лекарствах. Также там можно оставить заявку на помощь с переездом.

