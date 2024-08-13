Из Москвы в Курскую область отправился второй гуманитарный конвой "Единой России"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Второй гуманитарный конвой от Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" отправился в Курскую область. Об этом сообщается на сайте партии.

По словам руководителя исполкома столичной "Единой России" Максима Руднева, сбор гумпомощи был объявлен на базе городского, окружных и районных исполкомов.

"Буквально неделю назад, 8 августа, мы отправили в Курск первую партию помощи, а сегодня отправлен из Москвы уже второй конвой из нескольких машин с питьевой водой, медикаментами, продуктами и всеми необходимыми вещами, которые собрали москвичи с волонтерами столичного "Женского движения "Единой России", – подчеркнул он.

Кроме того, собирать помощь для региона помогали и партийные отделения и члены команды Сергея Собянина. Загрузить автомобили помогли активисты "Молодой гвардии "Единой России", "Волонтерской роты" и участники команды мэра Москвы, уточнила региональный координатор "Женского движения "Единой России" Ирина Елиферова.

"В такой сложной ситуации мы не можем оставаться в стороне. В качестве волонтеров с 25-м гуманитарным конвоем в Курск отправились участники команды мэра", – рассказала она.

Всего было собрано несколько тонн помощи, куда вошли сезонная одежда, постельные принадлежности, мелкая бытовая техника, лекарства, предметы личной гигиены и игрушки. Елиферова добавила, что гуманитарный конвой доедет также до жителей новых регионов страны и бойцов спецоперации.

Ранее сотрудники Московского зоопарка помогли приюту в Курской области вывезти собак из региона. Питомцев разместили в столичных приютах. При этом добровольцы совершат еще несколько гуманитарных выездов в Курскую область.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

Согласно данным на 13 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили до 2 030 военных и 35 танков.

