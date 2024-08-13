Аналитик Меркурис указал на растущую тревогу ВСУ из-за решения РФ в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На Украине удивлены тем, что РФ не перебросила свои силы из Донбасса в Курскую область. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

"Нет никаких признаков, что российская армия перебросила резервы из Донбасса <...> и сейчас из-за этого растет тревога у некоторых украинских военных чиновников", – подчеркнул эксперт.

По его словам, среди ярых сторонников Киева присутствует большое число сомневающихся в перспективах нападения украинских войск на российский регион.

Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об уничтожении большей части сил ВСУ, зашедших в Курскую область. Сейчас все подразделения ВС РФ уничтожают киевских боевиков, а сами ВСУ несут такие потери, которые не фиксировались за весь период СВО, указал он.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По последним данным, в регионе погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

Согласно информации на 13 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили до 2 030 военных и 35 танков.

В свою очередь, Владимир Путин назвал главной задачей выбить противника с территории Курской области. Он подчеркнул, что Киев выполняет волю западных хозяев, которые воюют с Россией руками украинцев.

