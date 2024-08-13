Алаудинов заявил об уничтожении большей части сил ВСУ, зашедших в Курскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Большая часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вторглись в Курскую область, уже уничтожена, заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, сейчас все подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожают киевских боевиков, а сами ВСУ несут такие потери, которые не фиксировались за весь период СВО.

Так, российские военные уже перекрыли большую часть занятых противником земель. В настоящее время бойцы ВС РФ зачищают населенные пункты, где закрепились украинские военные.

Ранее командир спецназа заявлял, что ВС РФ уже взяли под контроль ситуацию в Курской области. Бои с военными ВСУ продолжаются в регионе с 6 августа. Там был введен режим ЧС федерального характера, также режим КТО действует с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Под контролем украинцев находятся 28 населенных пунктов области. В Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Общие потери ВСУ за все время боевых действий на курском направлении, по информации на 13 августа, составили до 2 030 военных и 35 танков.

