Администрация Льгова в Курской области опровергла продвижение ВСУ до города

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Администрация Льгова, расположенного в 20 километрах от Курской АЭС, опровергла сообщение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы дошли до города.

"Украинская армия дошла до Льгова разве что в своем воображении. ВСУ продолжают свое "продвижение" вглубь России с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями", – уточнили в пресс-службе администрации.

Там объяснили, что украинские телеграм-каналы распространили видео, где украинский солдат стоит возле дорожного знака с надписью "Льгов". Однако указатель, по информации пресс-службы, не соответствует ГОСТу. Так, самодельный знак получился маленький и закрепленный только на одной опоре, тогда как настоящие крепятся на двух.

"Именно такие указатели находятся на въезде во Льгов. В этом можно убедиться, просто посмотрев местность на гугл-панорамах", – указали в пресс-службе.

Бои с украинскими военными, прорвавшимися в Курскую область, продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера, также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По данным на 12 августа, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов области, также остается тяжелой обстановка в городе Суджа.

В регионе из-за атак ВСУ погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Общие потери украинских войск за время боевых действий на этом направлении составили до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера.

