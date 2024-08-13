ФСИН опровергла информацию о пленении сотрудников ведомства в Курской области

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла информацию о пленении сотрудников ведомства в Курской области. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале службы.

"Появившаяся в сети Интернет информация о том, что ВСУ якобы берут в плен недалеко от Льгова группу сотрудников УФСИН России по Курской области, является фейковой", – говорится в опровержении.

Бои между ВСУ и ВС РФ продолжаются в Курской области с 6 августа, когда на территорию региона проникли украинские формирования. В области введен режим ЧС федерального характера. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

За прошедшую неделю погибли 12 мирных жителей, еще 121 человек, среди которых 10 детей, были ранены.

Общие потери ВСУ на курском направлении составили 2 030 военных и 35 танков. Также уничтожены 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 4 зенитных ракетных комплекса и другая техника.

При этом под контролем украинской армии находится 28 населенных пунктов области. 13 августа президент Украины Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение украинских подразделений на Курскую область.

