Мосгоризбирком утвердила использование ДЭГ на выборах в Мосгордуму

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Мосгоризбирком (МГИК) утвердил голосование на выборах депутатов Мосгордумы (МГД) с 6 по 8 сентября. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Решение было принято в ходе заседания МГИК. Кириллова напомнила, что многодневное голосование организуется в стране не в первый раз.

"Наша задача, чтобы как можно больше москвичей смогли воспользоваться своим активным избирательным правом", – цитирует ее РИА Новости.

До этого председатель МГД Алексей Шапошников сообщил, что выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Он пояснил, что в этом году истекает срок полномочий депутатов столичного парламента седьмого созыва, выборы которых состоялись пять лет назад.

Помимо этого, ранее был опубликован список кандидатов в депутаты МГД-2024. В числе кандидатов, которым удалось набрать большинство голосов, оказались 23 женщины. Кроме того, 26 из всех победивших кандидатов не являются действующими депутатами Мосгордумы в настоящее время. Это количество превышает половину от их общего числа.

