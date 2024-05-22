ЦИК РФ утвердила итоговый вариант логотипа ЕДГ-2024

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ утвердила итоговый вариант логотипа Единого дня голосования (ЕДГ-2024). Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК.

"С учетом пожеланий и рекомендаций наших коллег из регионов мы, как и обещали, доработали и утвердили логотип предстоящей в сентябре избирательной кампании", – приводит комиссия слова ее председателя Эллы Памфиловой.

Единый день голосования в РФ состоится 8 сентября. Возможные изменения, которые могут отразиться на едином дне голосования, будут определены до 8 июля.

В ЕДГ пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах РФ. Всего будет замещено свыше 35 тысяч мандатов, а принять участие в выборах смогут более 55 миллионов человек.

