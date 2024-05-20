Электронное предварительное голосование "Единой России" началось в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Электронное предварительное голосование по кандидатурам в депутаты в Московскую городскую думу VIII созыва от партии "Единая Россия" началось в Москве. Об этом сообщается на сайте партии.

"Голосование пройдет в открытом формате для всех москвичей. Регистрация онлайн-избирателей столицы на предварительное голосование "Единой России" продлится до 24 мая включительно и доступна на сайте PG.ER.RU с верификацией через mos.ru", – рассказала замруководителя исполкома Московского регионального отделения партии Ирина Елиферова.

По ее словам, за прозрачность процедур отвечают программисты, которые еще 19 мая разделили цифровые ключи и передали их хранителям. Итоги процедуры подведут 26 мая, после соединения ключей.

Она добавила, что все цифровые системы партии уже готовы к голосованию, которое пройдет с 20 по 26 мая. В настоящее время заявления об участии подали уже 431 человек, а после проверки документов успешно зарегистрированы 379 из них. Москвичам предстоит выбрать 45 депутатов Мосгордумы.

"Количество заявок в рамках предварительного голосования в Москве – более девяти человек на место", – указал первый замсекретаря московской "ЕР", замруководителя фракции в Госдуме Виктор Селиверстов.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила, что Единый день голосования состоится 8 сентября 2024 года. При этом в процедуре избирательной кампании могут появиться изменения, так как в администрации президента РФ и правительства появились изменения.

