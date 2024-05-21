Мосгоризбирком утвердил число подписей для регистрации кандидатов в депутаты МГД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Московская городская избирательная комиссия утвердила необходимое число подписей избирателей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы VIII созыва, которого выдвигают по избирательному округу. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на соответствующее решение членов комиссии.

Как указал зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, по закону требуется собрать 3% от количества избирателей, зарегистрированных в округе.

"У нас средняя норма – это 169 тысяч в округе, это средняя норма представительства, <…> в среднем примерно 5 тысяч подписей должен собрать каждый депутат по каждому округу, но это в среднем", – пояснил он.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Единый день голосования в этому году состоится 8 сентября. В частности, партия "Единая Россия" уже открыла электронное предварительное голосование по кандидатурам в депутаты в МГД.