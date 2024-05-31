Опубликован список кандидатов в депутаты МГД-2024

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

На президиуме генсовета партии "Единая Россия" были подведены итоги электронного предварительного голосования (ЭПГ). Опубликован соответствующий документ.

"Уже сейчас, на старте избирательной кампании в Мосгордуму, мы видим, что за каждым нашим кандидатом стоят тысячи сторонников. Все наши кандидаты выступили достойно, победили с серьезным отрывом от конкурентов. Мы выходим на старт избирательной кампании с сильной командой", – сказал председатель городского организационного комитета столицы по проведению ПГ по кандидатурам для дальнейшего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатами в депутаты Мосгордумы VIII созыва, секретарь Московского городского регионального отделения партии, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В Москве 431 кандидат выступил на выдвижение по 45 одномандатным избирательным округам. Таким образом, конкурс составлял в среднем 9,6 человека. Успешно прошли регистрацию и приняли участие в голосовании 356 претендентов.

В голосовании участвовали 430 тысяч выборщиков из столицы. В соответствии с итогами ЭПГ, в Москве около 60% кандидатов представляли партию "Единая Россия". При этом более 20% из претендентов оказались молодыми людьми, возраст которых не превышал 35 лет.

В числе кандидатов, которым удалось набрать большинство голосов, оказались 23 женщины. Кроме того, 26 из всех победивших кандидатов не являются действующими депутатами Мосгордумы в настоящее время. Это количество превышает половину от их общего числа.

"Решением президиума регионального политического совета Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" от 28 мая 2024 года утвержден список кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты Московской городской думы по одномандатным избирательным округам", – сказано на сайте партии.

В этом году процедуре исполнилось 15 лет. Она была проведена в 80 регионах в рамках 163 кампаний.

В ЭПГ участвовало более 22 тысяч кандидатов, а средний конкурс составлял около шести человек на место. В процедуре участвовали более 2,93 миллиона человек. Это число превышает 10% от общего количества избирателей в регионах, где осенью пройдут выборы.

Ранее сообщалось, что бывший вице-премьер РФ Виктория Абрамченко будет участвовать в праймериз "Единой России" по довыборам в Госдуму в Ростовской области, а экс-министр спорта РФ Олег Матыцин – в Брянской области. Довыборы в ГД по одномандатным округам в этих регионах должны состояться в единый день голосования – 8 сентября.