Матыцин и Абрамченко станут участниками праймериз ЕР по довыборам в Госдуму

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Бывший вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поучаствует в праймериз "Единой России" по довыборам в Госдуму в Ростовской области, а экс-министр спорта РФ Олег Матыцин – в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС.

В единый день голосования 8 сентября должны состояться довыборы в ГД по одномандатным округам в Ростовской и Брянской областях. На заседании президиума генсовета приняли решение о проведении электронного предварительного голосования по этим двум округам.

Кандидатов будут выдвигать с 31 мая по 4 июня, формирование списков кандидатов пройдет не позднее 5 июня, голосование – не позднее 9 июня. Результаты станут известны не позднее 10 июня.

Ранее в Москве подвели итоги предварительного голосования по отбору кандидатов, которые представят фракцию "Единая Россия" на выборах в Мосгордуму VIII созыва.

Секретарь Московского городского регионального отделения "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой сказал, что уровень конкуренции был очень высок: на выдвижение по 45 одномандатным округам претендовал 431 кандидат. Лидером голосования стал космонавт Олег Артемьев, которого поддержали 8,6 тысячи жителей округа.

