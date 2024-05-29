В Москве подвели итоги предварительного голосования "Единой России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Москве подвели итоги предварительного голосования по отбору кандидатов, которые представят фракцию "Единая Россия" на выборах в Мосгордуму VIII созыва. Об этом сообщается на сайте партии.

Секретарь Московского городского регионального отделения "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что голосование прошло без сбоев. Оргкомитет провел тестирование электронной площадки. Накануне голосования создали ключ блокчейна, что исключило вероятность сбоев при подсчете голосов и любые возможности фальсификации. Во время голосования отразили все попытки атак на электронную систему, дополнил Толстой.

По его словам, уровень конкуренции был очень высок: на выдвижение по 45 одномандатным округам претендовал 431 кандидат. В среднем конкурс составил 9,6 человека на один мандат. Итоговый список кандидатов, успешно прошедших процедуру электронного предварительного голосования, представили на заседании президиума регионального политсовета партии в этот же день.

Толстой подчеркнул, что около 60% кандидатов – члены "Единой России". Более 20% – молодежь до 35 лет. Среди кандидатов, набравших большинство голосов выборщиков, – 23 женщины. Кроме того, 26 кандидатов в настоящий момент не являются действующими депутатами Мосгордумы.

"Это новые лица, с новыми идеями развития столицы. В союзе с опытными депутатами, такими как Алексей Шапошников, Инна Святенко, Евгений Герасимов, Степан Орлов, Александр Козлов, они смогут добиться победы и сделать многое для процветания Москвы", – прокомментировал Толстой.

Лидером голосования стал космонавт Олег Артемьев, его поддержали 8,6 тысячи жителей округа. Также в ходе заседания согласовали предложение о запрете участия в предварительном голосовании иноагентам и связанным с ними лицам, заключил вице-спикер ГД.

До этого фракция "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) назвала четырех кандидатов для выдвижения в Мосгордуму. Речь идет о советнике депутата МГД Елене Ямщиковой, советнике председателя партии СРЗП, мундепе Таганского района Илье Свиридове, руководителе фракции СРЗП Магомете Яндиеве и общественно-политическом деятеле Константине Крохмаль.