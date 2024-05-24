Партия СРЗП назвала 4 кандидатов для выдвижения в Мосгордуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы

От партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) в качестве кандидатов в Мосгордуму (МГД) были выдвинуты советник депутата МГД Елена Ямщикова, советник председателя партии СРЗП, мундеп Таганского района Илья Свиридов, руководитель фракции СРЗП Магомет Яндиев и общественно-политический деятель, журналист Константин Крохмаль. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу лидера московских эсеров, первого замруководителя фракции СРЗП Госдумы Дмитрия Гусева.

По словам Гусева, в январе стартовал проект "Москва 2024: Справедливый кандидат", на который направили 517 заявок. В апреле начались предвыборы – второй этап отбора кандидатов. На него подали заявки 104 человека. Одно из заданий предвыборов – справедливые дебаты – завершилось 24 мая. После этого СРЗП определила кандидатов для выдвижения в Мосгордуму в каждом из 45 столичных округов. Их назовут в начале июня, после партийной конференции.

Помимо дебатов, участники собирали подписи в поддержку партийных инициатив и готовили стратегии своих избирательных кампаний. В мероприятии участвовали 104 участника предвыборов и 80 участников справедливых дебатов. Среди них были люди разных профессий: общественные деятели, певцы, коммерсанты, опытные адвокаты, руководители благотворительных фондов. Кроме того, по итогам мероприятия осталось 41 вакантное место для кандидатов от СРЗП в Мосгордуму.

До этого председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Единый день голосования в 2024 году состоится 8 сентября. В частности, партия "Единая Россия" уже открыла электронное предварительное голосование по кандидатурам в депутаты в Мосгордуму.