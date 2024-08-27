Баллы "Миллиона призов" за выборы можно обменять на билеты в театр или музей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москвичи, которые собираются голосовать на сентябрьских выборах электронно, смогут получить призовые баллы по итогам акции #ВыбираемВместе2024 – Москва программы "Миллион призов". Им представится возможность обменять их на билеты в театры и музеи Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Потратить баллы также можно будет на аттракционы, промокоды на покупки в магазинах, кафе и прочих городских заведениях. Кроме того, они могут использоваться для пополнения баланса транспортной карты "Тройка". Также москвичи смогут направить их на благотворительность.

В числе партнеров программы "Миллион призов", которые предоставляют возможность обменять выигранные баллы, большое количество учреждений культуры. Так, победители розыгрышей могут пойти на премьерный показ в театр. Обменять баллы можно на билеты в Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, Московский академический театр имени Владимира Маяковского, Театр на Юго-Западе, а также Театр на Таганке, Московский академический театр сатиры и ряд других. В общей сложности каталог театров-партнеров акции включает около 40 культурных площадок.

Те, кому нравится слушать музыку, смогут побывать в концертном зале "Зарядье", где проводятся масштабные мультимедийные проекты и фестивали с участием российских и мировых звезд, а также маленькие камерные концерты, мастер-классы и иные культурные события. Послушать музыку можно будет и в Московском государственном академическом театре оперетты, Московском государственном академическом театре "Русская песня", а также Московском международном доме музыки.

Прикоснуться к искусству участники акции также смогут в столичных музеях и галереях. Им представится возможность увидеть экспозицию Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Александра Шилова и фондовую коллекцию Музея Москвы, в состав которой входят около 800 тысяч экспонатов, в том числе широкое собрание археологических артефактов.

Также за счет призовых баллов можно будет провести время с детьми. Их удастся сводить в такие театры, как Детский музыкальный театр юного актера, Московский детский театр эстрады и Московский детский сказочный театр, а также Московский театр кукол. Вместе с тем за выигранные баллы москвичи смогут попасть в "Уголок дедушки Дурова" и Театр кошек Куклачева.

Кроме того, всей семьей можно побывать в Музее космонавтики, экспозиция которого включает свыше 100 тысяч единиц хранения. В их числе в восьми залах посетителям удастся увидеть макеты, образцы ракетно-космической техники, предметы, которые используются для экспериментов на Международной космической станции, а также уникальные картины, написанные космонавтами, и многое другое.

Обменять баллы москвичи смогут и на билеты в Государственный Дарвиновский музей. Там взрослые и юные жители столицы смогут осмотреть 400 тысяч предметов. Экспозиция касается различных тем и освещает разные периоды эволюции. Погружению в мировую историю способствует применение интерактивных экспозиций и мультимедийных технологий.

Также за баллы можно съездить в музей-заповедник "Коломенское" и побывать во дворце царя Алексея Михайловича. Данная историко-художественная реконструкция представляет собой дворец, внутри которого Алексей Романов и его семья проводили свободное время и принимали значимые для страны решения. Посетителям разрешат осмотреть женские и мужские хоромы и пройти на Соколиный двор. Кроме того, они смогут посетить усадьбу коломенского крестьянина, которая поможет им изучить развлечения и быт простого человека XVII века.

Вместе с тем москвичи, которые интересуются историей, смогут попасть за баллы в музей-заповедник "Царицыно". В настоящий период там проводится большое количество различных выставок, на которых представлены как разнообразные артефакты, так и работы современных мастеров.

Каталог партнеров программы "Миллион призов" также предлагает выгодно приобрести билеты в парк развлечений и покататься на аттракционах. Кроме того, у участников акции будет возможность пройти на смотровую площадку, расположенную на высоте 327 метров. Там гости смогут продегустировать мороженое и шоколад.

При обмене у партнеров программы каждый призовой балл приравнивается к одному рублю. Основной розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 – Москва будет проводиться среди тех участников, которые намерены голосовать в рамках сентябрьских выборов онлайн или при помощи терминала, установленного на участке. Победителям начислят одну, три или пять тысяч баллов.

Ознакомиться с более подробной информацией о порядке и сроках проведения акции, а также условиях участия в ней, гарантированных призах, партнерах розыгрыша и ответами на наиболее популярные вопросы можно на странице акции.

Регистрация на розыгрыш дополнительных призов открылась 20 августа и будет доступна вплоть до 19:59 8 сентября. Чтобы подать заявку на участие, необходимо пройти авторизацию на странице акции через логин и пароль от своей учетной записи mos.ru. Затем пользователь должен выбрать одну из представленных категорий – "Спорт", "Путешествия и культура" или "Техника для дома", – и нажать кнопку "Зарегистрироваться на розыгрыш". После завершения регистрации выбрать другую категорию будет нельзя.

Выборы депутатов в Москве состоятся в сентябре 2024 года. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. За этот период москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.