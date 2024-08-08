Москвичи могут получить гарантированный приз в розыгрыше #ВыбираемВместе2024

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столицы могут стать участниками розыгрыша #ВыбираемВместе2024 – Москва. Акция программы "Миллион призов" приурочена к сентябрьским выборам депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино, передает портал мэра и правительства столицы.

Участниками основного розыгрыша могут стать жители Москвы, которые с 6 по 8 сентября примут участие в электронном голосовании. Сделать это можно онлайн на mos.ru или при помощи специального терминала.

Для двух категорий избирателей, которые не станут победителями в основном розыгрыше, предусмотрены гарантированные призы. Их начислят горожанам старше 60 лет и тем, кто проголосует на mos.ru впервые. Размер приза – одна тысяча баллов, при этом один балл равен рублю. В случае совпадения категорий призы не суммируются.

Розыгрыши пройдут 7, 8 и 9 сентября. В этот же период начислят гарантированные призы.

Кроме того, в рамках акции состоится розыгрыш дополнительных призов. Для этого нужно зарегистрироваться на акцию в период с 20 августа по 8 сентября и проголосовать на выборах онлайн.

Всем, кому начислят призовые баллы, поступят информационные СМС от DIT_MOS или иные уведомления, предусмотренные порядком проведения акции. До 30 сентября нужно будет активировать уникальный код участника на сайте программы "Миллион призов". После активации можно обменять призовые баллы на промокод любого партнера акции до 14 декабря.

Выборы в Мосгордуму пройдут с 6 по 8 сентября, москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

