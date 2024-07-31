Раздел для участников онлайн-голосования открылся на сайте "Миллиона призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На сайте программы "Миллион призов" открылся раздел для участников онлайн-голосования. Он посвящен акции #ВыбираемВместе2024 – Москва. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В разделе горожане узнают о правилах участия в акции, как получить призы и обменять выигранные баллы на предложения от партнеров и многое другое.

Баллы смогут выиграть москвичи, принявшие участие в электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы с 6 по 8 сентября. Призы составят одну, три или пять тысяч баллов, один балл равен одному рублю. При этом сами розыгрыши пройдут 7, 8 и 9 сентября.

Кроме того, те горожане, которые впервые проголосуют онлайн на портале mos.ru, и москвичи старше 60 лет гарантированно получат по тысяче призовых баллов.

Полученное можно будет обменять на скидки в магазины, аптеки, кафе и рестораны, билеты в столичные музеи и театры. Помимо этого, пользователи смогут пополнить ими "Тройку", перевести их одному или нескольким благотворительным фондам либо выбрать другие предложение от партнеров акции.

Онлайн-голосование также предоставляет возможность принять участие в розыгрыше дополнительных призов, как, например скидки до 15 000 призовых баллов на покупки у партнеров в одной из выбранных категорий, такой как "Спорт", "Путешествия и культура" или "Техника для дома". Подать заявку на участие можно с 20 августа по 8 сентября на сайте акции.

Акция не случайно пройдет во время выборов. Как ранее объяснил президент московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, это удачная для бизнеса возможность обратиться к массовой аудитории.

Он отметил, что программа стала социальным маркетплейсом, благодаря которому столичные предприниматели получают информационную поддержку, а также могут привлекать новых клиентов и покупателей.

Выборы депутатов в Москве состоятся в сентябре 2024 года. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. В ходе голосования москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.