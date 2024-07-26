Прием заявок на онлайн-голосование открылся на портале "Госуслуги"

Фото: ТАСС/Наталья Чернохатова

Прием заявок на онлайн-голосование в рамках выборов-2024 открылся на портале "Госуслуги", сообщает Минцифры России в своем телеграм-канале.

Представители ведомства напомнили, что выборы разных уровней состоятся в единый день голосования 8 сентября в 83 регионах России. В их рамках голосование может длиться до трех дней в зависимости от области, на которой оно будет проходить.

"Госуслуги" предоставляют россиянам из 49 регионов возможность выбрать удобный избирательный участок, чтобы голосовать не по месту прописки. Для этого они могут воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель". Кроме того, у них есть возможность подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

Граждане страны могут определиться с выбором способа голосования в срок до:



2 сентября – при трехдневном голосовании;

3 сентября – при двухдневном голосовании;

4 сентября – при однодневном голосовании.

Выразить свою позицию онлайн, воспользовавшись федеральной платформой дистанционного электронного голосования, смогут россияне из 25 регионов страны. Для участия в ДЭГ им будет необходимо подать соответствующее заявление на "Госуслугах". При этом жители Москвы будут голосовать на портале mos.ru.

Кроме того, на портале "Госуслуги" граждане России могут уточнить, какие именно выборы пройдут в их регионе, кто принимает в них участие и сколько способов голосования им доступно. Эту информацию они найдут в личном кабинете избирателя.

Между тем городская Общественная палата дала старт работе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Наблюдение будет вестись за выборами депутатов Мосгордумы восьмого созыва и муниципальных депутатов в восьми округах ТиНАО.