МГИК утвердил перечень участков с доступом к электронному голосованию

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Мосгоризбирком утвердил перечень избирательных участков, на которых будут использоваться комплексы для электронного голосования при проведении выборов депутатов Мосгордумы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Их список совпадает с участками по месту жительства на территории города, уточнил секретарь Московской городской избирательной комиссии Владимир Попов. По его словам, их количество составило 1 440.

Ранее на портале mos.ru заработал сервис поиска избирательного участка, который поможет москвичам подобрать удобное место для голосования. Сервис также позволяет проложить маршрут до выбранного участка.

Между тем региональный политсовет Московского отделения "Единой России" решил создать программную комиссию, которая будет аккумулировать и систематизировать наказы и предложения, поступающие от москвичей к кандидатам команды мэра в преддверии выборов в Мосгордуму.

Выборы в Мосгордуму пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.