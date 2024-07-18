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18 июля, 10:50

Политика

Мосгоризбирком завершил регистрацию кандидатов в депутаты МГД

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В столице завершилась регистрация кандидатов в депутаты Московской городской думы восьмого созыва, сообщил на своем сайте Мосгоризбирком.

В общей сложности свою кандидатуру выдвинули 389 человек. При этом 291 из их сделали это в качестве кандидатов политических партий, а 98 – в порядке самовыдвижения.

Документы на регистрацию комиссия получила от 313 кандидатов.

Сотрудники Мосгоризбиркома зарегистрировали 290 кандидатов. При этом 16 человек, выдвинувших свою кандидатуру, получили отказ в регистрации, а еще 83 утратили статус, поскольку самостоятельно отказались от дальнейшего участия в выборах или были отозваны выдвигавшими их партиями.

По субъектам выдвижения зарегистрировано кандидатов:

  • политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" – 44;
  • всероссийская политическая партия "Единая Россия" – 43;
  • коммунистическая партия "Коммунисты России" – 23;
  • политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" – 7;
  • Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) – 42;
  • политическая партия "Новые люди" – 45;
  • социалистическая политическая партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 45;
  • самовыдвижение – 41.

Между тем на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО было решено увеличить число терминалов электронного голосования на избирательных участках. Это позволит избежать очередей даже в наиболее популярные для очного голосования периоды времени и ускорит процесс.

Выборы в МГД пройдут с 6 по 8 сентября. В ходе голосования горожане определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

Москвичи смогут проголосовать электронно на выборах депутатов в МГД

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