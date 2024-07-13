На выборах в Мосгордуму увеличат число терминалов онлайн-голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО на избирательных участках увеличат число терминалов электронного голосования, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это позволит избежать очередей даже в наиболее популярные для очного голосования периоды времени и сделает процесс быстрее.

Проголосовать при помощи терминала можно будет на любом удобном избирательном участке без предварительной регистрации. На входе понадобится предъявить паспорт, чтобы подтвердить свою личность. Сразу после этого можно будет пройти к свободному терминалу электронного голосования и отсканировать паспорт.

Система автоматически распознает данные документа, найдет по ним избирателя в электронном списке, проверит отсутствие отметки о голосовании и выдаст цифровой бюллетень. Москвичи, прописанные в ТиНАО, получат два бюллетеня.

Сентябрьское голосование пройдет онлайн и на избирательных участках. Голосовать смогут жители в возрасте от 18 лет с постоянной регистрацией в столице. Возможность отдать свой голос онлайн на mos.ru будет у москвичей, имеющих полную учетную запись на портале.

Сергей Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России", которые примут участие в выборах в МГД с 6 по 8 сентября. В их число вошли председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, космонавты и герои РФ Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, чемпионки Мария Киселева и Ольга Зайцева, певец и музыкант Родион Газманов.