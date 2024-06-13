Мэр Москвы поддержал команду кандидатов "Единой России" на выборы в Мосгордуму

Сергей Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России", которые будут участвовать в выборах в Мосгордуму. В их число вошли председатель МГД Алексей Шапошников, космонавты и Герои России Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, чемпионки Мария Киселева и Ольга Зайцева, певец и музыкант Родион Газманов.

Также на встрече с представителями правящей партии мэр Москвы обсудил ключевые программы и планы развития столицы на ближайшие годы, в том числе поддержку участников СВО, программу реновации, комплексную застройку территорий, развитие особой экономический зоны и транспортную экосистему города.

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