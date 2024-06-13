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13 июня, 18:15

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Мэр Москвы поддержал команду кандидатов "Единой России" на выборы в Мосгордуму

Мэр Москвы поддержал команду кандидатов "Единой России" на выборы в Мосгордуму

Новости часа: Собянин пообещал субсидии столичным создателям технопарков

Собянин поддержал команду кандидатов, выдвинутых "ЕР" на выборы в Мосгордуму

Собянин: столичные предприниматели смогут получить субсидии на создание технопарков

Новости часа: в этом сезоне будет проведена реабилитация части парка "Москворецкий"

Новости часа: шесть новых разворотов предусмотрели на Садовом кольце

Новости часа: участок между Каширским и Котляковским проездами будет реорганизован

Новости часа: в парке "Москворецкий" будет создана единая прогулочная зона

Новости часа: в этом сезоне будет проведена реабилитация части парка "Москворецкий"

Собянин рассказал, как преобразится парк "Москворецкий"

Сергей Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России", которые будут участвовать в выборах в Мосгордуму. В их число вошли председатель МГД Алексей Шапошников, космонавты и Герои России Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, чемпионки Мария Киселева и Ольга Зайцева, певец и музыкант Родион Газманов.

Также на встрече с представителями правящей партии мэр Москвы обсудил ключевые программы и планы развития столицы на ближайшие годы, в том числе поддержку участников СВО, программу реновации, комплексную застройку территорий, развитие особой экономический зоны и транспортную экосистему города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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