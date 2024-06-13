"Мой район. Новости": почти 40 станций метро появятся в столице к 2030 году

В Москве к 2030 году появятся почти 40 станций метро. Так, впервые оно придет в районы Бирюлево Восточное и Западное. Рублево-Архангельская линия свяжет "Шелепиху" на северо-западе столицы с Красногорским округом.

Также в Москве появится Троицкая линия метро. По данным на июнь 2024 года, строительство трех станций выходит на финишную прямую. Например, на "Новаторской" специалисты делают освещение.

Всего за 13 лет в столице открыли 112 новых станций метро и МЦК – это самый активный рост в истории столичного транспорта. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".